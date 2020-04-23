النيل الأبيض.. (ظروف معيشية) تستعصي على الحظر

النيل الأبيض :سوسن محمدعثمان

ملمح ظاهر بولاية النيل الأبيض وحركة عادية ومستمرة في الأسواق من المواطنين رغم الحظر المضروب ورصدت (السوداني) حركة نشطة في الأسواق بل وصلت حد الاكتظاظ في أماكن بيع الأواني المنزلية والخضار والسلع الاستهلاكية غير مبالين بقرارات منع التجمعات وحظر التجوال.

وقال سليمان عبدالقادر لـ(السوداني) إن المواطن غير متقيد بالإجراءات أو الضوابط الصحية الصادرة عن الولاية حيث يشهد سوق ربك حركة عادية في الأسواق والمواصلات على الرغم من خطر وباء كورونا إضافة إلى الصفوف الطويلة في المخابز والزحام الكبير في شارع الـ 50 في مدينة ربك وهو وسط المدينة وسوق كبير والزحام بغرض الحصول على لقمة العيش وكان علي حكومة الولاية توفير المعينات التي تكفل للمواطن الحصول علي لقمة العيش لان عدم التزام المواطن بضوابط الحظر يرجع لبحثه عن توفير لقمة العيش.

وأضاف أن المواطن لم يلتزم بالضوابط في المستشفيات بالتكدس الواضح فيها رغما عن تزايد حالات الاشتباه وظهور بعض الإصابات. وتابع :” المواطن يلهث ويجتهد بالدخول للاسواق ولساعات طويلة حتي يوفر احتياجات شهر رمضان.

وطالب المواطنين رغم كل هذه الظروف بالالتزام بالحظر وعلى، الحكومة توفير الاحتياجات وزيادة التوعية بالاستفادة من جهود المنظمات خاصة الهلال الأحمر بتنظيم وتعقيم الأسواق والاستفادة من شركة سكر كنانة بتوفير الإيثانول لتعقيم الشوارع واستغلال معامل الجامعات بالولاية في تصنيع المعقمات.

من جهته قال الدرامي هارون محمد مصطفى إن الحظر والبقاء في البيوت للوقاية من المرض الخطير ضرورة. وحذر من التعامل بلا مبالاة والاستهتار بكسر حظر التجوال بالتواجد في التجمعات وقال،: ” نعم لقمة العيش وتوفيرها ضرورة لكن يجب على الناس الالتزام بالخروج للضرورة وتتفادي أماكن التجمعات والازدحام .

وترى إخلاص الهادي أن الحظر في ظل عدم توفر لقمة العيش نوع من المستحيل وقالت :”نعم الفيروس خطير لكن الجوع أخطر”. وتضيف أن حكومة الولاية لم توفر للفقراء احتياجاتهم والناس مقبلة على شهر رمضان و ما عارفة نتصرف كيف بين الحظر والجلوس في البيت امتثالاً لإجراءات الحظر أم الخروج لتوفير الاحتياجات وكسر الحظر وتبقى لقمة العيش هي الأولى.

ورصدت (السوداني) وقائع الاجتماع المشترك بين لجنة أمن ولاية النيل الأبيض واللجنة التنسيقية العليا لدرء الكورونا الذي عقد بقاعة أمانة الحكومة بربك برئاسة أمين عام حكومة الولاية الطيب محمد عبدالله الذي أوصى بزيادة ساعات حظر التجوال ليبدأ من الساعة الرابعة عصراً إضافة حصر العمل بالخدمة المدنية على الموظفين الذين توكل لهم مهام محددة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور سارة لافينيا فتح الرحمن عن الموقف الصحي بالولاية والتدابير والإجراءات الوقائية لدرء الكورونا وذكرت سارة لافينيا فتح الرحمن أن من أهم المهددات التي تواجه عمل اللجنة هي في التجمعات وعدم الإغلاق المحكم للمعابر والحدود كما ناقش الاجتماع المشترك تقرير مدير شرطة الولاية عن موقف تطبيق حظر التجوال بجميع مدن الولاية.