فتوى للشيخ “عبد الحي يوسف” حول إعلان غرة رمضان يوم السبت في السودان

الخرطوم: ابومهند العيسابي

افتى الداعية الاسلامي الشيخ “عبد الحي يوسف” في رده لسؤال عن ما اعلن من قبل مجمع الفقه الاسلامي في السودان اليوم، بان غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت هو غرة رمضان 1441 هجرية، وان دولاً عديدة أعلنت غرة رمضان يوم غدٍالجمعة.

مجيباً: أقول لاخوتي واخواتي في السودان، أن نبينا عليه الصلاة والسلام، امرنا ان نكون مع الجماعة وقال: “صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون”.

وتعلمون ان طائفة مقدرة من العلماء قديما وحديثا قد قالوا لكل بلد رؤيته، لذلك ارى ان تكونوا مع الجماعة، وان تتبعوا هذا الاعلان وان لايكون ذلك سبباً للمشاقة والمخالفة والنزاع بين الناس، بل اتبعوا ما اعلن عندكم من الجهة الرسمية.

مضيفاً: اعتبروا أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، ويبدأ صيامكم من يوم السبت، أسال الله ان يتقبل منا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.

وكان مجمع الفقه الاسلامى في السودان قد اعلن مساء اليوم الخميس، أن غداً الجمعة هو المتمم 30 شعبان، ويوم السبت الموافق 25 ابريل 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك.