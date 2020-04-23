بتوجيه من حميدتى.. قافلة دعم طبي من الدعم السريع لمستشفى جبرة

الخرطوم السودانى

وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، الخميس، قوات الدعم السريع بتقديم دعم طبي لمستشفى جبرة بالخرطوم.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة جائحة كورونا رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد، في تصريح صحفي، أن قافلة الدعم الطبي لمستشفى جبرة تأتي في إطار الوثبة القومية لمكافحة كورونا وتأمين البيئة الصحية للكادر الطبي، باعتباره خط الدفاع الأول في درء ومكافحة الوباء.

وأضاف أن الدعم يتمثل في 50 لبسة طبية كاملة واقية و10 آلاف كمامة و500 معقم و10 معقمات يدوية سعة 2لتر وألف قفازة طبية واقية.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية المعلنة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الدعم الطبي من قوات الدعم السريع سيتواصل خلال الفترة المقبلة.