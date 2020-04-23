تنفيذ خطة مرورية واسعة الانتشار لتغطية كافة قطاعات ولاية الخرطوم و طرق المرور السريع

الخرطوم: السوداني

اكد مدير الادارة العامة للمرور، اللواء شرطة د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين، أن خطة انتشار رجال المرور تاتي ضمن الخطط التي تم وضعها تنفيذا لإجراءات الحظر وسلامة المواطنين ، مضيفا أن وجود القوات يأتي تسهيلا لحركة اصحاب الاذونات المرورية إضافة إلى الكوادر الطبية العاملة فى اوقات متفرقة.

مشددا على أهمية إلتزام المواطنين بساعات الحظر حتى لا تطالهم العقوبات الرادعة خاصة اصحاب المركبات المتفلتة داخل وخارج ولاية الخرطوم.

و نوه الى أن السفر بين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى مازال متوقفا عدا الشاحنات التى تحمل المواد البترولية ومركبات المواد الغذائية، مشيدا باهتمام ومتابعة رئاسة قوات الشرطة من خلال زيارات وتفقد الفريق اول شرطة حقوقى عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة للارتكازات وتوجيهاته المستمرة لتلك القوات.

من جانبه اشار اللواء شرطة أمير عبدالمنعم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن غرفة عمليات اتصالات المرور 777 تعمل بشكل متواصل في خدمة مواطنى الولاية عبر التوعية الإعلامية الصحية.

مضيفا انها شملت جميع محليات الولاية إضافة للردود الفورية لكل من يطلب الرقم 777 كاشفا أن خطة الشهر الكريم تتواصل في العمل بكل أقسام المرور والطرق المختلفة.