الجزيرة .. اكتمال ايواء 30 طفلاً لحمايتهم من “جائحة كورونا” بودمدني

ودمدني: عمران الجميعابي

اكملت مبادرة جامعة الجزيرة ومنظمة ابطال الشوارع بودمدني لايواء فاقدي المأوي عملية ادخال نحو 30 طفلا وسط الفئة العمرية مابين6_ 16 عام.

المأوى المخصص لهم بقاعة ابراهيم الكاشف كدفعة اولي لحمايتهم من جائحة كورونا صباح اليوم الخميس، بمساهمة شرطة المسطحات المائية بترحيل الاطفال للمأوي اضافة الي توزيع كمامات ومعقمات وصابون عبر مبادرة جامعة الجزيرة لدرء كورونا بجانب تعقيم المقر والأسِرَّة.

وقامت ادارة الخدمات الصحية بجامعة الجزيرة باجراء كشف طبي وعمل فحوصات معملية عامة للاطفال قبل دخولهم المأوى، وقال د. عبدالسلام الطيب عبدالقادر مدير الادارة ان المبادرة وجدت استجابة كبيرة من وحدته بمستشفى الاطفال وتم عمل كشف طبي وعمل فحوصات معملية عامة بما فيها فحص الكبد الوبائي والايدز.