عاجل| تسجيل إصابات و وفيات جديدة بفيروس “كورونا” في السودان

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (12) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة وفاتين ،كما توفت إحدي الحالات التي سجلت يوم أمس.

و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الخميس الموافق 23 أبريل2020 م

علمآ بأن الحالات و الوفيات الجديدة قد (سجلت) في ولاية الخرطوم.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (174) حالة، متضمنة (16) وفاة، ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، وهذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (14) حالة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.