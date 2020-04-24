أسرة ” موسى هلال” تنفي إطلاق سراحه وتكشف عن نقله إلى جهة غير معلومة

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

نفت اسرة الشيخ “موسى هلال” الأخبار المتداولة حول إطلاق سراحه ورفاقه اليوم، وكشفت عن نقلهم إلى جهة غير معلومة، بحسب ما جاء في في “تعميم صحفي” فجر اليوم الجمعة، من قبل أسرته، حصلت عليه “السوداني الإلكترونية”، جاء فيه:

نتابع الأخبار المتناقلة عبر الوسائط بخبر إطلاق سراح الشيخ موسى هلال وأبنائه ورفاقه، الأمر الذي جعل الاهل والمعارف يتابعون معنا عبر الاتصالات للتأكد وعليه نوضح الآتي:

لم يتم إطلاق سراح الشيخ موسى هلال، ولا اي من أبنائه ولا رفاقه ونحن كاسرة لم نتلقى منهم اي خبر حتى كتابة هذه السطور.

كما الآخرين سمعنا انه تم نقلهم الى معتقل غير معتقل الاستخبارات العسكرية القديم، بجوار مباني القياده العامة وقد استلمتهم استخبارات الدعم السريع صباح الخميس واخذتهم إلى جهه غير معلومة حتى الآن.

ونحمل مسؤلية سلامتهم التامة لحكومة السودان بشقيها المدني والعسكري وكما سنستمر في مطالبنا المشروعه بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

أماني موسى هلال نيابة عن أسر المعتقلين

٢٤ أبريل ٢٠٢٠م