امتعاض من غياب رجالات الدولة عن تشييع وزير خارجية السودان الأسبق ” منصور خالد”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

امتعض مقربون لأسرة المفكر السياسي ووزير خارجية السودان الأسبق الدكتور “منصور خالد”، من غياب رجالات الدولة في تشييع وعزاء أحد رموز السودان وأعلامه، الذي دفن بمقابر شرفي بأمدرمان صباح أمس الخميس.

بينما أعلنت حكومة جنوب السودان الحداد 3 ايّام على روح الفقيد ونكست الأعلام.

وغيب الموت المفكر والسياسي السوداني البارز، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور منصور خالد عن عمر يناهز 90عاماً، إثر علة ألزمته أحد مستشفيات الخرطوم.

حيث أسلم روحه فيها ليل الأربعاء، تاركاً وراءه مسيرة طويلة وحافلة في ساحات العمل السياسي والإنتاج الفكري.

وخلف “خالد” العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، في الشأن السياسي السوداني، واتسمت كتاباته بالنقد الحاد والجاد في تحليل منعرجات السياسة في البلاد، كان أبرزها سفره الكبير «النخبة السياسية وإدمان الفشل»، الذي استفاض فيه بتناول إخفاقات النخبة السياسية في حكم البلاد منذ الاستقلال 1956، وإلى سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير.