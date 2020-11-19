بنسبة (40)% اتجاه لفرض ضرائب على البنك المركزي

الخرطوم: هالة

كشف مصدر ضريبي موثوق لـ(السوداني) عن اتجاه لفرض ضريبة بنسبة (40) % على بنك السودان المركزي في موازنة العام المالي المقبل 2021

وقال المصدر إن هذه الضريبة تفرض لأول مرة على البنك، أسوة بالبنوك المركزية بالدول العربية، لافتا لأهمية الضريبة في تقليل استدانة الحكومة من النظام المصرفي وطباعة النقود وتقليل الدين العام.

وأشار للأرباح السنوية المليارية العالية التي يتقاضاها البنك المركزي من فروقات أسعار العملة وإصدار النقود والغرامات التي يفرضها على البنوك ، والرسوم التي يتحصلها نظير المعاملات مع البنوك التجارية والمقاصة .