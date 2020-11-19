الخام وتكلفة الإنتاج وراء زيادة أسعار الزيوت بالأسواق

الخرطوم:عبيــرجعفر

قال المديرالتنفيذي لمصنع التضامن لزيوت الطعام ناصرالحاج لـ(السوداني) إن هنالك زيادة في أسعار الزيوت بالأسواق حيث قفز سعر جركانة زيت الفول من (4,800) الى (8,300) جنيه اما جركانة زيت عباد الشمس(7)آلاف وبلغ سعرجركانة زيت الفهد (5,700) جنيه اما زيت السمسم (10) آلاف جنيه لعبوة (36) رطلا مايعادل (18) لترا فيما بلغ زيت النخيل المستورد (5,5)ألف جنيه.

وبررالحاج الزيادة لاستئناف الصادر وارتفاع خام الفول من (40) ألف جنيه إلى (226) ألف جنيه للطن نتيجة لارتفاع تكلفة المدخلات من الوقود والفيرنست من (16) ــ (45) ألف جنيه لطن الفيرنست اما سعر برميل الوقود الجازولين (35-40) ألف جنيه ، لافتا لندرة في المحروقات ،مؤكدا التزام المنتجين بسداد ما عليهم من رسوم ضريبية ومحلية دون ان تقابلها أي خدمات حكومية.

وأوضح بان هنالك ركودا في القوى الشرائية للزيوت، وارتفاع مطرد في تكلفة الإنتاج قد يؤدي لخروج المنتجين من الإنتاج والأسواق .