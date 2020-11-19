وكلاء غاز: التوزيع والوقود وراء الندرة

الخرطوم : عبير جعفر

أفاد وكلاء غاز بالخرطوم وأمدرمان وبحري (السوداني) باستمرار شح وسوء توزيع غاز الطبخ وتأخر إجراءات ترحيله من المستودعات.

وأشارالأمين العام لشعبة الغاز فضل يس لـ(السوداني) الى سوء التوزيع والتباطؤ في تسليمه للوكلاء رغم وفرته بالمستودعات، لافتا للمعاناة والبيروقراطية في إجراءات التسليم للوكلاء بإلزامهم بختم أوراق التسليم من لجان الاحياء ومندوب الوزارة بالمحلية ومندوب مباحث التموين ما يتسبب في تاخر وصوله للجان المقاومة بالاحياء ، كاشفا عن استغلال بعض الشركات بمضاعفة تكلفة الترحيل للوكلاء.

وطالب فضل الجهات المختصة بتبسيط اجراءات التعبئة الغاز لأن اي تاخير سينعكس على زيادة التكلفة وخاصة الترحيل، مبينا ان زيادة أجرة العتالة لـ(20) جنيها لنقل الاسطوانة من داخل وخارج المستوع وقال ان سعر الاسطوانة للمستهلك (350) جنيها فقط.

وقال صاحب محل الكيماوي عبدالله محمد لـ(السوداني) ان هنالك ندرة في بعض شركات الغاز بسبب الترحيل لمعاناة ناقلات الغاز في الحصول على الوقود، مشيرا لوفرة الغاز لدى (2) من الشركات فقط،مبينا ان سعر الاسطوانة (12,5) كيلو (350-400) جنيه اما عبوة (25) كيلو بسعر (650) جنيها .

واضاف صاحب توزيع غاز بام درمان علي يوسف بان التسعيرة وراء شح الغاز بالمحلات ، شاكيا من ارتفاع تكاليف الترحيل والاجراءات الطويلة التي تتبعها لجان المقاومة بالاحياء لتسليم الغاز لتوزيعه على الأحياء اضافة الى رسوم اجرة العمال والمحال ، وأوضح بان هذه الاجراءات خصما على الوكيل وصاحب محل الغاز بالحي ويتحمل المواطن زيادة السعر ، مبينا ان سعر الاسطوانة يتوقف على قرب وبعد المنطقة عن المستودع وسعر (25) كيلو ( 500) جنيه .