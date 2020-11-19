شكاوى من شح الوقود التجاري والمدعوم بالخرطوم

الخرطوم :الطيب علي

أكد عدد من أصحاب المركبات استمرار شح الوقود بالرغم من تحرير أسعاره مشيرين اضطرارهم للاصطفاف يوميا امام محطات الخدمة العامله للحصول على الوقود

ونفى وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (السوداني) توقف مصفاة الخرطوم عن العمل مشيرا إلى أنها تعمل بصورة طبيعية دون أي مشكلات.

ومن جهتهم أكد عدد من العاملين بمحطات الخدمة استمرار شح الوقود.

وقال العامل بمحطة أويل انرجي بالخرطوم أحمد علي لـ السوداني أن هناك نقصاً في كميات الوقود وتابع رغم تحرير سعره الا ان الكميات غير كافية لمقابلة الطلب.

وأكد مصدر مسؤول بإحدى شركات الوقود فضل عدم ذكر اسمه لـ (السوداني) وجود شح فى الوقود بالمخزون الاستراتيجي مضيفا أن عمليات استيراد الوقود تحتاج إلى وقت لتحقيق الَوفرة وتابع لا تزال هناك ندرة فى الوقود سواء المستورد أو المحلي بالرغم من تحرير اسعاره مرجعا ذلك لزيادة الطلب عليه وشح النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد وقال ما لم يتم بناء مخزون استراتيجي لن تحل الأزمة فى المحروقات.

ولفت عدد من أصحاب السيارات لاستمرار المعاناة فى الحصول على الوقود

وقال أحد أصحاب المركبات طه حسن لـ (السوداني) ان المئات من السيارات تصطف يوميا امام المحطات وتابع أنهم كانوا يتوقعون توفير الوقود بعد تحرير أسعاره لكن لاتزال هناك أزمة فى الوقود.

وشدد أحمد الصديق على ضرورة أحكام الدولة للرقابة على الوقود مشيرا لاستمرار التلاعب والجشع فى بيع الوقود بالسوق السوداء.

. وأعلنت الحكومة والشهر الماضي تحرير أسعار المحروقات بنسبة 400٪.