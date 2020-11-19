في ثاني تجاربه الودية الهلال يواجه طلائع الجيش اليوم

واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال سلسلة تحضيراته اليومية بمعسكره المغلق بالقاهرة، حيث عاد الفريق لأجواء التدريبات بعد أن خضع الفريق لراحة سلبية مساء أمس الأول، هذا وعكف الجهاز الفني للهلال على زيادة الجرعات البدنية والفنية للفريق، وذلك باخضاعهم لتدريبات متنوعة خلال مران اليوم الذي استمر لساعة فقط، شمل تدريبات التحرك بالكرة في مساحات ضيقة، بالإضافة إلى تمارين الجري وتسليم الكرة من زميل إلى زميل، ومن ثم تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعة تحت إشراف الصربي زوران والأخرى، أشرف عليها مساعده عدنان، حيث ركز من خلالها الجهاز الفني على تمرير الكرة من لمسة واحدة مع اللعب السريع، وأجاد فيها اللاعبون بشكل كبير.. وقبل نهاية الحصة التدريبية، أجرى الصربي زوران مانولوفيتش تقسيمة في ثلث الملعب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليقرر الصربي من كلا الفريقين لمس العارضة الأفقية بالكرة، لينجح عبداللطيف بوي من أول تسديدة بملامسة كرته في العارضة الأفقية ويعلن الصربي نهاية المران بفوز فريق بوي على فريق نزار حامد الذي تمت معاقبته بالجري حول الملعب.

وفي الجانب الآخر أخضعت الوحدة الطبية بنادي الهلال لاعبي الفريق بالمنتخب الوطني، والذين وصلوا القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء إلى تدريبات استرجاع بالجري حول الملعب لمدة عشر دقائق واخضاعهم إلى حمام ثلج وجلسات مساج، وبعدها تمت إراحة لاعبي المنتخب وهم : نصرالدين الشغيل، ابوعاقلة، فارس، السمؤال، وضاح، بشة بالإضافة إلى علي عبدالله أبو عشرين وصلاح عادل الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وشارك في أول تمرين له مع الهلال بالقاهرة رفقة سليم محمد الذي تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة لأول مرة.

هذا ومن المنتظر أن يصل محمد عبدالرحمن إلى معسكر الفريق فجر اليوم.

بينما سيخوض الهلال عصرا ثاني تجاربة الودية في معسكر القاهرة، وهذه المرة امام طلائع الجيش في تجربة ينشد خلالها زوران الوصول لنتائج ايجابية بشأن اداء اللاعبين.