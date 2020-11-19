الأحد المقبل آخر موعد لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة بشمال دارفور

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة العليا المكلفة من والي شمال دارفور لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة، التي دخلت الولاية من دول الجوار خلال الفترة الماضية، البدء في حصر وتسجيل تلك المركبات اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، عضو اللجنة العليا عبد الناصر سيف الدين إبراهيم بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن المركبات غير المقننة ظلت تمثل هاجساً أمنياً نظراً لدخولها واستمرار تدفقها وبأعداد كبيرة يومياً الى المحلية، مشيرة إلى أنها تسببت في إحداث ضغط كبير على حركة المرور وصرف الوقود بحاضرة الولاية والاختلالات الأمنية.