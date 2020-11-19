بعد ضياع الغربال أهلي البرج يتحرك ضد مولودية الجزائر

يعيش مجلس إدارة أهلي البرج، بقيادة ندير بوزناد، حالة من القلق والترقب في ظل الأزمة المالية الخانقة، ورفض إدارة مولودية الجزائر، تحويل مستحقات صفقة المهاجم السوداني، محمد عبد الرحمن يوسف.

وكانت إدارة أهلي البرج قد وقعت على اتفاق ثلاثي، مع نظيرتها من المولودية واللاعب السوداني، يقضي بانتقال الأخير إلى النادي العاصمي على شكل إعارة لموسمين، مقابل 160 ألف يورو.

وبحسب موقع (كوورة) من مصادره، أن إدارة الأهلي رفضت التنازل عن مستحقاتها لدى المولودية، وتصر على الذهاب بعيدا في القضية.

ذات المصادر أكدت أن إدارة الأهلي، قررت اللجوء إلى لجنة المنازعات للحصول على مستحقاتها، في ظل رفض إدارة المولودية الوفاء بالتزاماتها، رغم أنها كانت السبب الأول في ضياع اللاعب ورحيله إلى السودان.