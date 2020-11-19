مولانا الحبر: وجدنا قضية هيثرو مشطوبة، وتوصلنا لوجود بيِّنات، وأعدنا فتح الملف من جديد.

مولانا الحبر: وجدنا قضية هيثرو مشطوبة، وتوصلنا لوجود بيِّنات، وأعدنا فتح الملف من جديد.
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النائب العام: خضنا صراعاً كبيراً مع جهاز الامن والمخابرات، في أمر رفع الحصانات عن منسوبي الجهاز، المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة.
مولانا الحبر: وجدنا قضية هيثرو مشطوبة، وتوصلنا لوجود بيِّنات، وأعدنا فتح الملف من جديد.
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النائب العام: خضنا صراعاً كبيراً مع جهاز الامن والمخابرات، في أمر رفع الحصانات عن منسوبي الجهاز، المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة.
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