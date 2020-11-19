إعفاء وكيل وزارة التجارة والصناعة من منصبه

الخرطوم: ابتهاج متوكل

علمت (السوداني) انه تم إعفاء وكيل وزارة التجارة والصناعة، د محمد علي عبد الله، عن منصبه.

وبعث الوكيل رسالة وداع للجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وقال فيها: “بحمد لله ترجلنا أمس بعد خدمة طويلة متصلة امتدت الى 35 عاماً، فى وزارة التجارة لنفسح المجال لغيرنا وهذه سنة الحياة والتغيير”، وزاد: “سبق أن قبلنا التكليف فى حكومة الثورة منذ بداية تشكيلها واجتهدنا بقدر استطاعتنا، وطنا فى حدقات عيوننا ودعمنا اللا محدود لكل من يقود وزارة التجارة والبلاد فى المرحلة المقبلة وحرية.. سلام وعدالة والتنمية خيار الشعب”.

وأشارت مصادر، الى أن الإعفاء تم عبر اتصال هاتفي للوكيل.