 والي الخرطوم يُعلن حظر التجوال بمدينة (أبو دليق)

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، قراراً بحظر التجوال في مدينة أبو دليق محلية شرق النيل، عملاً بأحكام المادة (۳/۹) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ۲۰۱۹م، وحفظاً على السلم والأمن الاجتماعي في مدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل وسلامة المواطنين، وحسب توصية لجنة أمن الولاية في اجتماعها اليوم وتوصية لجنة تنسيق شؤون أمن محلية شرق النيل.

وجاءت تفاصيل القرار كالتالي:

اسم القرار وبدء العمل به

يسمى هذا القرار (قرار بحظر التجوال بمدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه)…

القرار:

إعلان حظر التجوال بمدينة أبو دليق محلية شرق النيل وفق الآتي:

أ . الخميس الموافق ١١/١٩ /٢٠٢٠م يبدأ حظر التجوال من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٢٠/١١م.

ب . السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢١م يكون الحظر شاملأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م الساعة صباحاً.

ج. يستمر الحظر من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة صباحاً.

التنفيذ:

على جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

* أيمن خالد محمد خالد

والي ولاية الخرطوم

رئيس لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية