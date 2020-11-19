أول تعليق للجيش السوداني حول الاتفاق مع روسيا بإنشاء قاعدة عسكرية

الخرطوم: السوداني

في أول تصريح رسمي للجيش السوداني حول القاعدة الروسية، نفى رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق ركن، محمد عثمان الحسين، وجود اتفاق كامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.

و وفق العربية قال الحسين اليوم الخميس: “حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد”.

وأضاف: “كان هناك حصار من أميركا والغرب، وطيلة السنوات الماضية، ظلت روسيا وبعض الدول الشرقية تمدنا بالأسلحة”. وأكد أن “السودان لن يفرط في سيادته والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر الاثنين، وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية قد يستوعب سفناً تحمل أجهزة طاقة نووية.