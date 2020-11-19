الحكومة تعلن السعر التركيزي للقمح للموسم الشتوي

الخرطوم: السوداني

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم الخميس برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 آلاف جنيه.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على سحب التحفظات السابقة للسودان على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل .

كما تلقى إفادة من وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس حول اللاجئين الإثيوبيين بشرق السودان وأعدادهم وجهود الإيواء والتحديات التي تجابه الجهات المعنية.

وأشار إلى التوقعات بزيادة العدد، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المعينات، وقال إن عدد اللاجئين وصل إلى 36 ألف لاجئ حتى الآن.