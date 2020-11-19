المركز القومي للمناهج يتراجع عن حذف الدراسات الاسلامية من مقرر الشهادة السودانية

الخرطوم: السوداني

اصدر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي (تعديلا) في نشرته السابقة والتي ألغت بعض المواد وحذفت بعضا منها لطلاب المرحلة الثانوية .

وجاء بالنشرة التي عممها المركز لادارات التعليم بالولايات اليوم الخميس، الإبقاء على الدراسات الاسلامية كمادة اختيارية لطلاب المساق الأدبي مع حذف بعض الصفحات من الباب الاول والخاصة بتفسير سورة محمد وباب النظام الاقتصادي.

والغى المركز في نشرته مادة اللغة العربية المتقدمة كمادة اختيارية لطلاب المساق الادبي وابدالها بمادة الأدب الانجليزي .

وابقى على مادتي الأحياء والعلوم الأسرية كمادتين اختياريتين لطلاب المساق العلمي لتصبح المواد الاختيارية لطلاب المساق العلمي هي مواد العلوم الهندسية، الأحياء، الحاسوب، والعلوم الأسرية، الفنون .

والمواد الاختيارية لطلاب المساق الأدبي هي الدراسات الاسلامية، الأدب الإنجليزي اللغة الفرنسية، الفنون.

وحدد المركز في نشرته 35 حصة في الاسبوع بواقع سبع حصص في اليوم.