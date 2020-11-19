لقاح (كورونا) أوكسفورد: نتائج مشجعة

السوداني: وكالات

قال باحثون أن نتائج تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج الكورونا، والذي يشارك فيه أحد علماء السودان في مجال الفيروسات د. يسري عبدالله طه، مشجعة للغاية.

التجارب التي نشرت أمس على صفحات مجلة لانست الطبية الشهيرة الغرض منها التأكد من السلامة، ورد فعل جهاز المناعة بعد اللقاح.

ووجد الباحثون أن درجة السلامة عالية جداً ولا توجد مضاعفات تذكر في أي من الافراد الذين تلقوا اللقاح، ووجدوا كذلك رد فعل مناعي ممتاز في ٩٩٪؜ من الافراد من كل الاعمار.

يذكر ان ما يميز اللقاح هو أنه يمكن حفظه في الثلاجة العادية، لذلك سيكون مناسباً جدا لتوزيعه في الدول ضعيفة البنى التحتية مثل الدول الافريقية لا سيما الفقيرة منها، على خلاف اللقاحات التي تم الإعلان عنها، كما يمكن استخدامه في كل الأعمار.