(فريق رحلة) يعتذر عن الزيارة المختلطة لمسجد النيلين بالخرطوم

الخرطوم: محمد الطاهر

اعتذر (فريق رحلة) عما صاحب زيارتهم إلى مسجد النيلين بامدرمان، والتواجد داخل المسجد بشكل أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان،

وقال الفريق عبر بيانٍ له اليوم الجمعة اطلعت عليه “السوداني” (معروف بان للمساجد قدسيتها وآداب يجب الالتزام بها، ونعتذر اذا حصل أي خطأ غير مقصود)، وتوجهوا بالشكر لكل شخص نبّههم للخطأ، وحاول تقويمهم.

وأضاف (الفريق) أن مقصد زيارة مسجد النيلين جاءت للوقوف على فكرة التصميم الهندسي الفريد المستوحاة من شكل الجوهرة المنبثقة من النيل مثل فكرة الاسلام وإخراج الناس من الظلمات الى النور.

مشيرين إلى أنه اول مسجد في العالم يتم انشاؤه بدون أعمدة رفع وقائم بفكرة الانشاءات الفضائية.

ولفتوا إلى تاريخ افتتاحه وحضور الملاكم العالمي محمد علي كلاي وزيارته له في العام 1984، وأضافوا : رؤية ملامح المسجد من الداخل والزخرفة المميزة جداً للتفكر والتدبر، واستشعار هيبة الاسلام و عظمة المساجد.

وأوضحوا أنهم يعملون على نهضة السياحة في السودان وتعريف السودان وتسليط الضوء على الكنوز السياحية فيه، والتي لم تجد حظها الكافي من الإهتمام. (وفق البيان)