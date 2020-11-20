إقليم التقراي يشرع في إنشاء شبكة اتصالات خاصة

التقراي: السوداني

أعلن بيان منسوب لإقليم التقراي الإثيوبي، الذي يخوض حرباً مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، أن الإقليم بدأ في إنشاء شبكة اتصالات قائمة بذاتها خارج التغطية الإثيوبية الرسمية اعتباراً من اليوم، بعيداً عن رقابة الحكومة الفيدرالية.