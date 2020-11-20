Bank of Khartoum Visa Card

إقليم التقراي يشرع في إنشاء شبكة اتصالات خاصة

أخبار السودان
By alsudani 0

التقراي: السوداني

أعلن بيان منسوب لإقليم التقراي الإثيوبي، الذي يخوض حرباً مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، أن الإقليم بدأ في إنشاء شبكة اتصالات قائمة بذاتها خارج التغطية الإثيوبية الرسمية اعتباراً من اليوم، بعيداً عن رقابة الحكومة الفيدرالية.

alsudani
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