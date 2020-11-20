أمجد أبو العلا: نظرة البلد للفيلم كفعل ثقافي مبعث للسعادة والفخر وللإلهام

الخرطوم: السوداني

ابدى المخرج أمجد أبو العلا سعادته الكبيرة لاختيار فيلمه “ستموت في العشرين” لتمثيل البلاد في جوائز الأوسكار الدولية، من قبل اللجنة الوطنية بوزارة الثقافة والإعلام السودانية، بعد أن حقق نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية، وحصده لـ (17) جائزة من مختلف أنحاء العالم.

وقال أبو العلا لـ (السوداني): “هذا الأمر من الأشياء الجميلة جداً التي تحدث بعد التغيير والإنفتاح في كل المجالات، ويدل على مجيء حكومة متنورة بأهمية الفن والسينما، مما يسهم في نشر صورة السودان في الخارج وعدم حصره في المحلية”. وأضاف: “أشكر وزارة الثقافة على تشكيل اللجنة، التي اهتمت بدراسة شروط الأوسكار الطويلة – وقد لا يكون معتادين عليها – وترشيحهم الفيلم كي ينافس مع افلام العالم، للوصول إلى 5 أفلام من ٩٠ فيلم وهذه مرحلة سنخوضها. ولكن مجرد التفكير في الموضوع ينبئ بمستقبل مختلف للفنون في السودان، وانا سعيد جداً بهذا الامر، وسعيد لأن جهدنا وجهود كل الفريق من منتجين وممثلين لم يضع هبا، فالفيلم كان تنفيذه متعبا جدا في كل المراحل؛ وصادف أيام الثورة في ٢٠١٩ في ظل ظروف صعبة لصناعة فيلم؛ في بلد لا توجد فيه صناعة سينما”.

وأكد أبو العلأ سعادته بتتويج الفيلم بـ ١٧ جائزة من حول العالم حتى الآن، وأضاف: “لكن كون أن يمنحك بلدك ويهتم ويقدر مجهودك، وينظر للمشروع كفعل ثقافي ويحاول تقديمه للعالم في أهم منصة فنية وهي الأوسكار، أمر يدعو للسعادة ومبعث للفخر وللإلهام لأعمال قادمة؛ وللإلهام أن الهدف سيكون كبيرا، ليس لنا فقط وإنما لجميع الفنانين في السودان؛ وللسينمائيين الذين كانوا فاقدين للامل”.

والفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجه بعد سلسلة من الأفلام التسجيلية، وقد حصد به جائزة “أسد المستقبل” بمهرجان البندقية، التي تمنح للمخرجين الواعدين أصحاب العمل الأول. وهو مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان “النوم عند قدمي الجبل” للكاتب السوداني، حمور زيادة. من بطولة مصطفى شحاتة، ومعتصم راشد، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، وبثينة خالد، وطلال عفيفي وآمال مصطفى.

ويتناول قصة، مزمل، الذي ولد في إحدى قرى السودان وحملته أمه إلى أحد المشايخ لمباركته، لكن المفاجأة كانت في نبوءة الشيخ بأن الرضيع سيموت عندما يبلغ عمر الـ20 فعاشت الأم طوال حياتها ترتدي الأسود حدادا على ابنها الذي كان لا يزال على قيد الحياة أمام عينيها، وكذلك عاش الابن حبيس النبوءة التي حرمته من الاستمتاع بأي شيء في الدنيا حتى الفتاة الوحيدة التي أحبته وأحبها.

وبعد حصوله على حقوق النص، حرص المخرج أن تكون عناصر الفيلم معظمها سودانية. وقال أبو العلاء في مقابلة سابقة “إن عدم وجود صناعة سينما في السودان أو بنى تحتية لهذه الصناعة لا يعني أن أبناء السودان لا يستطيعون صنع أفلام، فنحن اليوم في عالم مفتوح”.

وأضاف “بالتأكيد وجدت صعوبة في إيجاد كوادر فنية سودانية مؤهلة في الإضاءة والصوت والتصوير، لكن حتى مع الاستعانة بعناصر وخبرات مصرية وأخرى أجنبية، حرصت على أن تكون برفقتها مواهب سودانية شابة في كل تخصص للتعلم واكتساب الخبرة”.

وبعد تسلمه جائزة مهرجان البندقية، قال المخرج إنها “تعني الكثير بالنسبة لي على المستوى الشخصي وكذلك للسينما السودانية. أعتقد أنها ستتيح الفرصة لإلقاء المزيد من الضوء على البلد وفنونه”.