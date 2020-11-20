حكومة تسدد لنفسها الطعنات

د. عادل عبد العزيز الفكي

حكومة السيد حمدوك بارعة للغاية في تسديد الطعنات لنفسها، وفي جلب المشكلات عن طريق إثارة قضايا ومسائل لم يكن من الضروري إثارتها أو تناولها. ولدي مثالان حديثان لما أقول. الأول التصريحات الساخنة لوزير الثروة الحيوانية المكلف دكتور عادل فرح إدريس والتي قال فيها بحسب وكالة السودان للأنباء (أصدرنا قراراً بإيقاف تصدير الماشية إلى السعودية، السعودية قامت بارجاع الماشية اكثر من مرة دون أسباب، وبعد هذا لن نصدر لها الا بعد توقيع برتكول تجاري رسمي. عندنا طلبات للتصدير للسوق الأمريكي والأوروبي، وهناك اتفاق مع قطر لتصدير 25 ألف رأس).

وللتعليق على هذا التصريح نقول إنه تصريح يفتقد للحساسية السياسية وللدبلوماسية، من جهة، وللمعرفة بالأسواق من جهة أخرى. الكل يعلم ما بين السعودية وقطر من خلافات وصلت لحد قطع العلاقات الدبلوماسية وقفل الحدود، عليه لم يكن من الملائم إيراد أي مقارنة ما بين الدولتين وتعاملهما مع السودان.

أما من الناحية التجارية والاقتصادية فنتسائل من الخسران؟ عشرات الدول والموردين سوف يتدافعون لتغطية الفجوة الناجمة عن توقف السودان عن التصدير، ولن تتضرر السعودية إطلاقاً، المتضرر الوحيد هو المصدر السوداني، والاقتصاد السوداني.

أما السوقان الأوروبي والأمريكي فإن إشتراطاتهما لقبول الصادر الحيواني حي أو مذبوح قاسية جداً، وأكثر دقة وتفصيلاً من الاشتراطات السعودية.

بدلاً عن هذا التصريح الناري كان على الوزير المكلف الوقوف على المشكلات الحقيقية في الصادر مع السعودية، وحلها مع الجانب السعودي بروح التعاون لا التحدي، لأن السوق السعودي هو أكبر أسواقنا للصادر الحيواني الحي، وليس من المصلحة فقدانه، والتفكير في أسواق أخرى غير مضمونة أو معروفة للمصدرين السودانيين.

القضية الثانية التي تستحق التعليق هي قرار وزير التربية والتعليم بمجانية التعليم لمرحلة الأساس.

وللتعليق على هذا القرار نقول: على الوزير ألا يفتح على نفسه باباً يستحيل عليه سده، المدارس الابتدائية تعتمد على مساهمات متواضعة من أولياء الأمور يقرها المجلس التربوي في كل مدرسة لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطباشير والصيانات الصغيرة، وبعض المحسنين يزيدون خيراً بالوجبة للطلاب الفقراء.

هل المقصود من القرار إيقاف هذا؟ الحكومة ما عندها مال وعاجزة عن طباعة الكتاب، والمعلمون مهددون بالإضراب لعدم وفاء وزارة المالية ببعض استحقاقاتهم، مع هذه الحالة فإن على الوزير الامتناع عن فتح جبهات جديدة ليس بمقدوره التعامل معها. والله الموفق.