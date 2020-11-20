لماذا تغير مسار “الغربال” من الوداد للهلال؟

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة في صفقة انتقال اللاعب محمد عبد الرحمن لنادي الهلال خلال فترة التسجيلات التي انتهت مؤخراً.

ومثل خبر انتقال اللاعب مفاجأة كبيرة لأنصار الناديين الغريمين الهلال والمريخ، إذ إن اللاعب ارتدي شعار الناديين خلال وقت سابق وكانت هناك منافسة كبيرة بين الناديين على عودة اللاعب نظراً للمقدرات الكبيرة التي يتمتع بها والتي تجعله المهاجم الأول في البلاد بلا منازع.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) فإن صفقة انتقال اللاعب محمد عبد الرحمن، شهدت الكثير من الاتصالات التي جرت خلال وقت سابق بين اللاعب وبعض الشخصيات المقربة إليه حيث تمت استشارتها في مشواره الاحترافي والعروض المقدمة له والخطوات التي من المفترض ان يقوم بها.

وأسر اللاعب لبعض المقربين إليه بعدم رغبته في العودة من جديد إلى ناديه الجزائري، داعماً ذلك بالخطوة التي أقدم عليها صبيحة آخر أيام التسجيلات حيث سارع في إجراء اتصال برئيس نادي الأهلي بوعريرج الجزائري واكد له عدم رغبته في العودة وطالب بتسريحه وهو ما تحفظ عليه الاخير وقتها.

واشار الغربال خلال حديثه مع بعض المقربين اليه بان عودته الى الجزائر لم تعد واردة خاصة بعد توقف اجراءات انتقاله الى نادي المولودية، كما ان الاندية الجزائرية لا يمكن ان تتعاقد معه بصورة مباشرة وذلك نظراً لان اللاعب تجاوز ال (26) سنة وبالتالي لم يعد ممكنا ان يتواجد هناك كلاعب اجنبي نظراً لقوانين الرابطة المسؤولة عن المنافسات هناك.

وقال مصدر مقرب من اللاعب محمد عبد الرحمن ان الاخير تلقي عرضٍا مغريا من نادي الوداد المغربي، مشيراً الى ان الاخير عرض اكثر من 250 الف دولار بغية كسب خدمات اللاعب الضجة ولكنه اشار الى ان ثمة بعض التفاصيل الصغيرة التي ادت الى توقف المفاوضات فيما بعد.

واوضح بان النادي المغربي، عرض على اللاعب كسب خدماته والحضور الى المغرب لاكمال الاتفاق على ان يتم توقيع العقودات بعد أسبوعين وهو الموعد المحدد لفتح باب الانتقالات هناك.

واشار المصدر الى ان اللاعب رحب بالعرض المغربي ولكنه تحفظ على هذه الجزئية باعتبار ان المفاوضات يمكن ان لا تمضي الى الامام ويمكن ان يتم صرف النظر عنه في اي لحظة ولذلك فضل اللعب على المضمون بالنظر للعروض المطروحة امامه من بعض الاندية وابرزها عرض نادي الهلال.

ولفت المصدر النظر الى ان عرض الهلال كان جادٍا، كما ان الاتصالات ظلت تلاحق اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة.

واشار الى ان العرض المغري الذي قدمه الهلال جذب انظار اللاعب اليه خاصة وان المبلغ المعروض تجاوز الارقام الطبيعية التي تدفعها الاندية السودانية.

وجزم المصدر بان مقدم عقد اللاعب محمد عبد الرحمن مع نادي الهلال 300 الف دولار، وقطع بان اللاعب يتقاضي راتباً بالعملة الاجنبية ولا يتجاوز ال(7) الاف دولار على حد قوله.

وكشف المصدر النقاب عن ان لقاء اللاعب الاخير مع رئيس نادي الهلال هشام السوباط في حضور نائب الرئيس الطاهر يونس، والذي جرى بمكتبه عقب مباراة المنتخب الوطني تم من خلاله مناقشة بعض التفاصيل ذات العلاقة بالصفقة في حضور والد اللاعب واحد افراد اسرته وذلك قبل التحاق اللاعب بمعسكر الفريق بالقاهرة امس الأول.