بعد نجاح (لوال) (السلام سمح) جديد الشاعر صلاح شلقامي

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

فرغ الشاعر الكبير صلاح شلقامي من كتابة نص شعري جديد بمناسبة السلام الذي وقفته عليه عدد من الحركات المسلحة بعنوان (السلام سمح).

وقال سلامي في تصريحه لـ(كوكتيل): “لقد بادرت بأول عمل للسلام عند عودة الراحل جون قرنق للسودان بعمل بعنوان (لوال) الذي لاقى نجاحا كبيرا وقتها بعدها توالت اعمال وطنية كثيرة وآخرها (السلام سمح) الذي جاء متزامنا مع عودة الحركات المسلحة لحضن الوطن وترك الحرب والعمل على التنمية بإرساء قواعد السلام”.

الجدير بالذكر أن الشاعر صلاح شلقامي تشكيلي وممثل ودرامي، فازت أغنيته (حورية) التي شارك بها في مهرجان الاغنية العربية في العام ٢٠١٠ بالجائزة وهي من الموسيقار يوسف القديل واداء الفنان سليمان أبو علامة.

تعامل شلقامي مع عدد كبير من الفنانين من بينهم وليد زاكي الدين في اغنية (كلك دروب) ومعتز صباحي و امير حلفا وعصام محمد نور وآخر عمل كان مع الراحل محمود عبد العزيز في عمل بعنوان (ما سمحة كيف يعني).

ويقول مطلع من ابيات قصيدته (السلام سمح):

حنين خلانا نتجمع

نشيل طورية الأحلام

ونزرع في الوطن عشقين

سلامنا وعشرة الأيام

نخيلنا يشابي للابنوس

ويشاور من بعيد فرحان

ونحلف يا بلد صادقين

نشيلك جوة في الوجدان