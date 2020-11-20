عقار يشارك في مجلس السيادة ويدعو الحلو ونور للتوقيع على السلام

لندن: وكالات

أكد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال مشاركته في المجلس السيادي الانتقالي مع اثنين آخريْن من الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا مؤخرا.

وقال عقار إنّ مشاركة الجبهة الثورية في مؤسسات الحكم الانتقالي تأتي بناء على بنود الاتفاقية ولضرورة تلك المشاركة من أجل تنفيذها.

وأشار عقار في حديثه لتلفزيون بي بي سي، إلى مساعي تشكيل المجلس المشترك الذي يتكون من المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي وقوى الحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وهو الجسم الأساسي الذي يناط به حل الخلافات بين مكونات الحكم وتسيير دولاب الحكم في الفترة القادمة حسب وصفه

ودعا عقار كلاً من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور اللذيْن لم يوقعا على اتفاق السلام إلى اللحاق بركب السلام لأنّ اتفاقية جوبا لم تترك شاردة ولا ورادة حسب تعبيره.