أديس أبابا تعلن سيطرتها على مدينتين بإقليم تيغراي

أديس أبابا: السوداني
أعلنت أديس أبابا، عن سيطرتها الكاملة على مدينتين مهمتين في إقليم تيغراي، وهي “اكسوم وعدواه”، في وقت تحاصر مدينة “عدي غرات”.
ولم يصدر حتى الآن بيان من جبهة تيغراي، ينفي أو يؤكد إعلان الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا.
أديس أبابا: السوداني
أعلنت أديس أبابا، عن سيطرتها الكاملة على مدينتين مهمتين في إقليم تيغراي، وهي “اكسوم وعدواه”، في وقت تحاصر مدينة “عدي غرات”.
ولم يصدر حتى الآن بيان من جبهة تيغراي، ينفي أو يؤكد إعلان الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا.
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