أديس أبابا تعلن سيطرتها على مدينتين بإقليم تيغراي

أديس أبابا: السوداني

‏‎أعلنت أديس أبابا، عن سيطرتها الكاملة على مدينتين مهمتين في ‎إقليم تيغراي، وهي “اكسوم وعدواه”، في وقت تحاصر مدينة “عدي غرات”.

ولم يصدر حتى الآن بيان من جبهة تيغراي، ينفي أو يؤكد إعلان الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا.