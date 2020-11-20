Bank of Khartoum Visa Card

أديس أبابا تعلن سيطرتها على مدينتين بإقليم تيغراي

إثيوبيا

اخبار العالم
By alsudani 0

أديس أبابا: السوداني

‏‎أعلنت أديس أبابا، عن سيطرتها الكاملة على مدينتين مهمتين في ‎إقليم تيغراي، وهي “اكسوم وعدواه”، في وقت تحاصر مدينة “عدي غرات”.

ولم يصدر حتى الآن بيان من جبهة تيغراي، ينفي أو يؤكد إعلان الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.