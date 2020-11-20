واشنطن تشكر الشعب السوداني لكرمه في استقبال اللاجئين الإثيوبيين

الخرطوم: السوداني

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تقدر كرم شعب السودان في استضافة اللاجئين الفارين من القتال في إثيوبيا.

وأضاف: “نتابع عن كثب تدفق المدنيين من إثيوبيا إلى الدول المجاورة، ونتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين الآخرين فيما يتعلّق بخطط الطوارئ بشأن استجابتهم”.

دعت واشنطن – بحسب ما أوردته وكالة سونا – السودان لإبقاء حدوده مفتوحة أمام الفارين من ‎القتال المندلع في إثيوبيا.

وأكد ناجي أن أمريكا ومنذ انطلاق الصراع في إقليم تيغراي عبّرت عن قلقها البالغ، ودعت إلى التهدئة وحماية المدنيين.

وبدأت في 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم.

والخميس، أعلن السودان، ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه لـ36 ألفاً جراء النزاع المُسلّح في تيغراي.