واشنطن تنتقد قصف جبهة تيغراي لإريتريا

واشنطن: السوداني

ندّد ‏مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية “تيبور ناجي”، بهجمات جبهة تيغراي على إريتريا.

وقال تيبور في إحاطة للصحفيين اليوم، إنه اتصل بالمسؤولين في ‎إرتريا، وشكرهم على ضبطهم للنفس، وعدم تجاوبهم مع استفزازات جبهة ‎تيغراي، بقصفها ‎أسمرا، مشيراً الى أن الجبهة كانت تسعى من هذا القصف لتدويل الصراع، وتأجيج الشعور القومي لدى المواطنين.

وأكد زعيم إقليم تيغراي، الأحد، أن قواته أطلقت صواريخ على المطار في العاصمة الإريترية أسمرا، في تصعيد كبير في الصراع بين قوات تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة القرن الأفريقي.