السجن والغرامة للمعتدين على الكوادر الطبية بمستشفى الشهداء بالدروشاب

الخرطوم: السوداني

أصدرت محكمة الدروشاب حكما قضائياً بالسجن لمدة عام وخمسة اشهر لاثنين من المعتدين على الكوادر الطبية بمستشفى الشهداء بالدروشاب ودفع غرامة مالية تقدر ب (23,500) كقيمة للتلف جراء التعدي على المستشفى والكوادر الطبية العامله فيها.

وقال د. معاوية حامد دبورة مدير عام المستشفى ان المريضة الى توفيت دخلت حوادث الجراحة تعاني من التهاب جرح سكري بالقدم، ووصلت المستشفى في حالة حرجة وتم الاعتناء بها وإجراء الاسعافات الاوليه ومن ثم تم ادخالها الى العناية الوسطى حيث تلقت العناية اللازمة، ذاكراً ان مضاعفات مرض السكري والتهاب قدم السكري تعد من المضاعفات الخطيرة التي ادت الى وفاتها في اليوم الثاني .

ولفت انها تم تنويمها في عدة مستشفيات قبل الوصول الى مستشفى الشهداء، موضحاً انه في باديء الامر تقبل ذويها خبر الوفاة بكل تفهم، وبعد ذلك حضر اثنين من ابنائها بعد اعلان الوفاه بقليل وقاموا بتحطيم ابواب ونوافذ العناية الوسطى وحوادث الجراحة ومكتب المدير الطبي، وقاموا بإرهاب السسترات والطبيبات حيث قاموا بخنق احدى السسترات ودفعوا باسطوانة اكسجين بقدم احدى السسترات وضرب احداهن في الراس الامر الذي اسهم في سوء حالتهم النفسية، ولم يكتفوا بذلك حيث قاموا بمطاردة السسترات والطبيبات حتى استراحة الطبيبات في تعدي صارخ على خصوصية الكوادر الطبية .

وقامت ادارة المستشفى والنظام العام بالتبليغ الفوري للشرطة وتم قبضهم وفتح بلاغ ضدهم، منوهاً الى ان النظام الصحي فيه نواقص بالرغم من ذلك تقدم الكوادر الطبية الخدمات بالامكانيات المتاحة والموجودة.

ولولا صبر وتفاني الكوادر الطبية لتوقفت كل المؤسسات الصحية، مناشداً المواطنين بالمحافظة على المؤسسات الصحية والكوادر العامله بها لانها تقدم خدمة لهم .

واردف قائلاً اذا واجه المواطنون قصورا في تقديم الخدمة هنالك جهات ادارية بالمستشفى تستقبل كافة الشكاوي وتقوم بحلها مطالباً من الوسائل الاعلامية بتلسليط الضوء على هذه الظاهره السالبة.

ونوه إلى انه يجب ادراج كيفية المحافظة على المؤسسات الصحية واحترام الكوادر الطبية في المناهج ليقوم النشء على المحافظة عليها.