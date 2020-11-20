وزير المالية الإسرائيلي الأسبق ينفي اتهامه لحمدوك بتلقي رشوة من نتنياهو

الخرطوم: السوداني

نفى الصحفي والمذيع التلفزيوني ووزير المالية الإسرائيلي الأسبق “يائير لبيد” رئيس حزب “هناك مستقبل”، نفى ما راج مؤخرا؛ عن اتهامه – في اجتماع للكنيسيت الإسرائيلي – لرئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، بحصوله على رشوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبارة عن منزل تبلغ قيمته (٥ ملايين) دولار بولاية كاليفورنيا الأمريكية نظير الموافقة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب.

وغرد يائير في حسابه على تويتر: “شخص ما ينشر أخبارا مزيفة بتعليقات ملفقة لم أدل بها مطلقا بشأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في اجتماع لم يحدث أبدا”. وأضاف: “لا أعرف من وراء ذلك، أو لماذا يفعلون ذلك، ولكن ليس هناك ذرة من الحقيقة في القصة”.