بالفيديو.. (جبريل إبراهيم) يعبر عن حزنه على عرقلة تعليم القرآن بالمراحل الدراسية في السودان

الخرطوم: محمد الطاهر

أكد الأمين العام للجبهة الثورية رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل ابراهيم، على حرصهم على تعليم القرآن الكريم، وعبر عن حزنه على من يسعون لعرقلة تعليمه بالمراحل الدراسية الدنيا في السودان.

وقال جبريل (حزنا كثيراً عندما بلغنا أن البعض في هذه الحكومة يسعون لعرقلة تعليم القرآن في المستويات الدنيا من مراحل التعليم) ، مؤكداً أن هذا الأمر لن يمضي بإذن الله تعالى.

وقال جبريل خلال زيارته مساء اليوم الجمعة لأسرة الشيخ الراحل المقرئ نورين محمد صديق، بغرض تقديم التعزية لأسرة الشيخ، قال أن أهل السودان أهل قرآن ونحن منهم، داعياً إلى الحرص على تعليم كلام الله عز وجل.

مضيفاً بوقفتنا معاً لن يستطيع من وصفهم بـ (الشاذين عن الخط) أن يغيروا شيئاً.

وأضاف جبريل أن شيخ نوربن لم يمت لأنه ترك تسجيلاته يستمع إليها الناس في كل أنحاء المعمورة، وعدد مآثره في تعليم القرآن ونشر قيمه وتعاليمه.

ورافق د. جبريل في زيارته وفد رفيع من قيادات حركة العدل والمساواة، وكان في استقبالهم بمنزل الفقيد الشيخ المقرىء الزين محمد أحمد، وعدد من عائلة الفقيد نورين وأقاربه ومحبيه.