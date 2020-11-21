تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى نهاية العام

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الخرطوم: السوداني

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، مد أجل تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان)، حتى 31 ديسمبر المقبل. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس، إنها “ناقشت مسألة تكوين البرلمان في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية.

وأضاف البيان: “وحرصاً من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركائنا في الجبهة الثورية، ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي، تم الاتفاق على إرجاء التشكيل لمدة أقصاها 31 ديسمبر”. وأوضح البيان: “حتى نتمكن من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي، ومن إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حول إسهامها في البرلمان الانتقالي، وفق أحكام الوثيقة الدستورية”.‏