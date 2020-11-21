(صحة الخرطوم): أغلب إصابات كورونا من الشباب

الخرطوم: هبة علي

أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن أغلب إصابات (كوفيد_ 19) بموجته الثانية في ولاية الخرطوم من الشباب، مشيراً إلى أنه في الموجة الأولى كانت اغلب الإصابات من كبار السن.

وكشف المدير العام للطوارئ والأوبئة بالولاية د. نادر الطيب لـ(السوداني) أمس عن ترتيباتهم لافتتاح مركز جبرة ومحمد الأمين كمركزيْ عزل ثانويين لزيادة السعة السريرية التي تتمثل حالياً في مستشفى الخرطوم ويونيفرسال.

واوضح الطيب انهم يسعون لافتتاح مركز فحص بمطار الخرطوم للحالات القادمة من الخارج و المشتبه بها بعد أن تبينت ايجابية الفحص لعدد منهم.