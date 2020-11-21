لجنة المعلمين تعلن تأييدها لـ“إضراب شامل” أعلنته نقابة التعليم

الخرطوم: سودان فيرست

في تطورٍ مُثيرٍ للأحداث، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أمس، تأييدها ودعمها للإضراب الشامل الذي أعلنته اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم، وكانت تسييرية نقابة التعليم أعلنت عن إضراب تدريجي يبدأ الثلاثاء المقبل ليوم واحد ثم التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد التاسع والعشرين من نوفمبر، وفي حالة عدم الاستجابة الإضراب الشامل عن العمل اعتباراً من السادس من ديسمبر المقبل.

وأعلنت لجنة المعلمين في بيان أمس، مُباركتها وكامل تأييدها للخطوات التي اعتزمت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم اتّخاذها، وأكّدت جاهزيتها لدعم تلك الخطوات حتى تتحقّق جميع مطالب المعلمين.

وجاء في بيان اللجنة: “إن المعالجة التي اتّخذتها التسييرية، وإن اختلف معها البعض في النهج، إلا أننا نحمد لها إعمالها لقاعدة التدرج لحيازة مكاسب العاملين بالتعليم”، وأكدت اللجنة في بيانها أنها كانت وما زالت وستظل معنية باسترداد وانتزاع حقوق المعلمين من أية حكومة، ولن تتماهى مع أية حكومة حال تقاطع حقوق المعلمين معها.

وأكدت اللجنة في بيانها حرصها على استقرار العام الدراسي وأبدت أسفها، مشيرةً إلى أنها طرقت كل الأبواب للحيلولة دون اتخاذ أية خطوة تُعرِّض مستقبل الطلاب لمخاطر الإضراب والتوقُّف عن العمل. وأهابت اللجنة بعضويتها بصورةٍ خاصّةٍ وجميع العاملين بمُساندة تسييرية النقابة في خطواتها التصعيدية وفق برنامج الإضراب التدريجي الذي أعلنته.