محافظ مشروع الجزيرة: آليات إزالة الأطماء والحشائش لا تتناسب وحجم العمل

الخرطوم: السوداني

ناقش وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، مع محافظ مشروع الجزيرة، عمر محمد مرزوق، ومدير الإدارة الزراعية عثمان السماني كوكو، إلى جانب ممثلي لجنة متابعة الموسم الشتوي، العقبات التي تعترض عمليات الري بمشروع الجزيرة.

و كشف د. عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة لـ(سونا)، عن أن حجم الآليات العاملة في إزالة الأطماء والحشائش لا تتناسب وحجم العمل المطلوب إنجازه.

وأكد عمر أن عمليات الري تتطلب استنفارا عاجلا لكل الجهود والدفع بمزيد من آليات الحفر لإزالة الأطماء والحشائش من الترع والقنوات، مع الالتزام بتسهيل مهمة عمل الآليات بتوفير الوقود.

ولفت المحافظ لأهمية معالجة كسورات الترع وتركيب المنظمات المائية للحد من إهدار مياه الري خارج القنوات.

من جانبه وصف عثمان السماني مدير الإدارة الزراعية، الوضع بالكارثي إذا لم يتم تداركه بالسرعة المطلوبة ومعالجة مشاكل الري في ظل ارتفاع كلفة إنتاج محصول القمح وخروج مزارعين من دائرة الإنتاج بسبب الري.