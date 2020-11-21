(العدل): إعداد صياغة مبدئية لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

الخرطوم: (سونا)

اختتمت وزارة العدل فعاليات ورشة إصلاح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية التي نظمتها وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأوروبي بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات ذات الصلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتأتي هذه الورشة في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس الأوروبى، لدراسة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ليتواكب مع التطورات التكنولوجية .

واشتملت الورشة على جلسات نقاش مثمرة خرجت بالعديد من التوصيات .

واكدت وزارة العدل انها ستجري مشاورات واسعة بعد إعداد صياغة مبدئية لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية