الهلال يختتم معسكر توليب بمواجهة الجونة غداً

يختتم نادي الهلال معسكره التحضيري في جمهورية مصر العربية بمواجهة الجونة المصري عصر الغد في ختام تجارب الإعداد قبل العودة للخرطوم ومن ثم السفر إلى كمبالا لمواجهة فايبرز اليوغندي، وينتظر أن يمنح زوران الفرصة خلال مباراة الغد للعناصر الدولية التي التحقت مؤخراً بمعسكر الفريق التحضيري.

ما يجدر ذكره أن الهلال كان قد فاز في اللقاء الودي الأول على القناة بهدفين وتعادل في التجربة الودية الثانية أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.