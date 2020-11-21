عبد المهيمن يشكر أسرة السفارة السودانية في العاصمة المصرية

تقدم عبدالمهيمن الأمين رئيس بعثة الهلال بالقاهرة، بشكره إلى سفارة السودان بالقاهرة، وذلك على حسن الاهتمام الذي أبدته السفارة ببعثة الهلال طيلة وجودها بالقاهرة، وخص عبدالمهيمن بالشكر الجزيل سعادة السفير محمد إلياس الذي وقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة خلال الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى أن السفير كان على اتصال دائم برئيس البعثة ويسأل عن الأحوال ويوجه أعضاء سفارته بتذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الهلال، وأوضح عبدالمهيمن أنه عاجز عن تقديم شكر يليق بسعادة السفير، نظراً لما قدمته السفارة من اهتمام متعاظم بالبعثة، والذي يؤكد الدور الكبير التي تقوم به سفارة السودان في القاهرة تجاه كل البعثات الرياضية.

هذا وأكد الأستاذ عبدالمهيمن الأمين أنه كان يمني النفس بقبول دعوة سعادة السفير محمد إلياس الذي قدم دعوة لجميع أفراد البعثة لقضاء يوم كامل في ضيافته، ولكن ضيق الوقت واقتراب موعد السفر إلى الخرطوم ومنها إلى يوغندا حال دون تلبية الدعوة، من جانبه تقبّل سعادة السفير اعتذار رئيس البعثة، وأشاد على حسن تعاونه وحسن إدارته لمعسكر الفريق بالقاهرة.