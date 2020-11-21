هلال الأبيض يوالي التحضيرات

يوالي فريق الكرة بنادي الهلال الأبيض تدريباته المنتظمة على ملعب فرع الرياضة العسكري وأجرى الفريق مراناً ساخناً صباح الجمعة بمشاركة (37) لاعباً من الفريق الأول والشباب واشتمل المران على الشق البدني تحت إشراف مدرب الأحمال محمد إلياس وبمتابعة الجهاز الفني بقيادة المغربي خالد هيدان وإدريس حولي وعبدالباقي الطاهر وحرص ناجي جابر نائب الرئيس للشؤون المالية ورجل الأعمال أحمد عبدالله على متابعة المران ويقيم هلال الأبيض معسكره بفندق فرع الرياضة العسكري بالخرطوم وتتواصل تدريبات الفريق بصورة يومية حتي يصل الفريق للجاهزية المطلوبة.