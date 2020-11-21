محمد رمضان يحتضن أشهر فنان في إسرائيل

السوداني: وكالات

حذف المغرد الإماراتي حمد المزرعي، صورة جمعته مع الفنان المصري محمد رمضان و”أشهر فنان في إسرائيل”، حسب قوله، بعدما أثارت تفاعلا واسعاً عبر موقع تويتر.

وحذف حمد المزروعي الصورة بعد نحو ساعة من نشرها، وتعليقه عليها، قائلا: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”.

وعندما نشر المزروعي الصورة تباينت ردود الفعل تجاهها، في وقت ذهب البعض إلى أن رمضان ربما لم يكن يعلم من الذي احتضنه.

بينما أعاد حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر الصورة مع تعليق يقول: “الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي”.

ويعد عومير آدم أحد أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل. وولد عومير آدم في أمريكا، وانتقل مع أسرته إلى إسرائيل في سن الثالثة من العمر. ويُعرف عومير بأنه ينتمي إلى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.

وسبق أن أحيا عومير آدم حفلات موسيقية في الإمارات، حسب تقارير للصحف الإسرائيلية.

ورسميًا، لدى مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيعهما اتفاق كامب ديفيد للسلام، المُوقع بعد سنوات من حرب أكتوبر تشرين الأول 1973.

وفي منتصف سبتمبر أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، بموجب ما عُرف بـ”اتفاقات إبراهيم”.