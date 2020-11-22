بعد نشر صورته مع إسرائيلي.. محمد رمضان: (لكم دينكم ولي دين)

القاهرة: وكالات

في أول تعليق له، على نشر صورة تجمعه مع فنان إسرائيلي، نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، وهو يتواجد بأحد المولات الكبرى بدبي والناس تحيط به لإلتقاط صور سيلفي معه، وعلق على الفيديو: (ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته، ولونه وجنسيته ودينه).

وتابع: قال الله تعالي”لكم دينكم ولي دين” صدق الله العظيم.

وختم كلامه: ثقة بالله نجاح.

من جانبه علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية على الواقعة، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: (تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة)، متابعا: «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي».

وتابع: (لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي)، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.