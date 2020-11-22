قالوا (تحدي للكورونا ) انتقادات شديدة لحفل النصري بالضباط

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

انتقد عدد كبير من الناس الحفل الذي احياه فنان الطمبور محمد النصري بنادي الضباط أمس الأول الجمعة بسبب تفشي مرض الكورونا وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية ،مشيرين الى ان البلاد تعاني من تفشي مخيف للموجة الثانية من كورونا ولم يراع منظمو الحفل اتباع الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية من المرض في الحفل الذي ظهر فيه الجمهور اكثر تقاربا في صفوف طويلة امام شباك التذاكر والازدحام الشديد الذي بدا واضحا من خلال الصور التي تم التقاطها اثناء الحفل.

(١)

من بين التعليقات الاسفيرية المنتقدة للحفل كتب احدهم:(الازدحام الحصل في حفل النصري امس يعتبر جريمه في حق المجتمع بكل المقاييس!! كم واحد من هؤلاء الآلاف يحمل الفيروس؟ وكم واحد اصيب بالعدوى؟ النتيجة سوف تظهر بعد أيام قليلة.الله يكضب الشينة).

(٢)

فيما كتب آخر منتقدا :(شعب لازال لايبالي بالكورونا ويعتبرها اشاعة مغرضة.)

وآخر:(دي حفلة أمس لي فنان في زمن الكورونا ،حفلة عندك خت ما عندك شيل ،شيل كورونا يعني يا ناس نحنا الشعب الصنع أحسن ثورة وعلم العالم نتعلم متى

وزارتا ثقافة وصحة في تحالف استراتيجي ضد الشعب،كيف تسمحا بقيام حفلات جماهيرية في توقيت زي ده.)

(٣)

فيما برر بعضهم قيام حفل النصري بأنه ليس الحفل الأول الذي أقيم بعد الإعلان عن تفشي وباء الكورونا وان الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة وانه أخذ أكبر من حجمه-حسب تعبيرهم-.

فيما لام بعضهم السلطات الصحية إيقافها لحفل الفنانة نانسي عجاج بولاية الجزيرة خوفا من الاختلاط وتفشي الوباء ومنع إقامة بعض الفعاليات الاخيرة والسماح بحفل النصري، مشيرة الى أن في الأمر خيار وفقوس.