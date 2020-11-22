البعثة تعود مساء اليوم الهلال يواجه الجونة ودياً في آخر تجاربه الإعدادية

القاهرة _ الخرطوم: السوداني

أدى فريق الكرة الأول بنادي الهلال صباح أمس السبت، آخر حصة تدريبية بمعسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل السفر مساء اليوم الأحد للعاصمة الخرطوم، بعد المواجهة الإعدادية الثالثة التي سيخوضها الفريق أمام الجونة المصري.

وجاءت حصة أمس التدريبية إستعداداً للقاء فريق الجونة المصري في ثالث تجارب الهلال الودية والتي ستلعب عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد في الملعب الرئيسي بفندق (توليب قاردينيا).

وكان الهلال قد كسب القناة وديا بهدفين دون رد وتعادل في ثاني تجارب الإعداد أمام طلائع الجيش المصري بهدفين لكل، وقد إطمأن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للهلال على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبنية للمواجهة الودية اليوم والتي يتوقع ان تشهد مشاركة بعض العناصر الدولية.

ووضح جلياً من خلال مران أمس، الجاهزية البدنية والفنية العالية للاعبين استعداداً للقاء الجونة في طريق التحضير للمباراة الأهم أمام فايبرز الأوغندي بكمبالا في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا عصر السبت المقبل.