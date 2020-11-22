زي جديد للمريخ من رابطة الدوحة

دفعت رابطة المريخ بدولة قطر، برئاسة مولانا مجذوب المجذوب بزي رياضي ومعدات تمارين وبعض الملحقات لفريق الكرة الاول بنادي المريخ، ولاقت الخطوة التي قامت بها رابطة الدوحة اشادة كبيرة من جماهير المريخ التي ثمنت موافقة رابطة الدوحة ووقوفها الدائم الى جانب المريخ الكيان رغم تعاقب مجالس الادارات عليه، واكدت رابطة الدوحة شحن الزي الرياضي والمعدات التي تم شراؤها من شركة عالمية متخصصة بالدوحة الى الخرطوم على متن طيران بدر امس ( السبت)، وكشفت عن ارتداء الفريق للزي الجديد في اولى المباريات المرتقبة امام نادي اوتوهو الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الافريقية.