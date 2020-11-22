ريكاردو يستعيد ذكرياته مع الأزرق

سجّل المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو زيارة لبعثة الهلال بالعاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقباله رئيس البعثة الأستاذ عبدالمهيمن الأمين والدكتور هيثم السوباط مدير الآلية الإعلامية، ورحبت البعثة ترحيباً حارا بالمدرب ريكاردو الذي جاء خصيصاً من الإسماعيلية إلى القاهرة من أجل زيارة الهلال الذي قضى فيه أجمل أيامه وترك خلفه أجمل الذكريات في السودان على حد قوله..

حيث تمنى البرازيلي ريكاردو العودة مجدداً لتدريب الهلال قائلًا: سأعود يوماً ما للهلال فهو بيتي الثاني، أنا رهن إشارة كل إدارات النادي، فمتى ما طلبت مني الإدارة العودة، سأعود للهلال فوراً ومن دون تردد.

كما أكد ريكاردو انه طلب من ادارة الاسماعيلي التعاقد مع فيني لكن مسار اللاعب تحول للهلال مشيراً الى أنه سيضيف كثيرا فنيا للفريق، مشيدا بخطوة ادارة الهلال بالتعاقد مع اللاعب فيني معتبرا انها خطوة جيدة للغاية، فهو مكسب حقيقي للهلال.

وإستعاد ريكاردو ذكريات لقاء النجم الساحلي مشيراً الى أن الهلال كان قريبا من التأهل لنهائي نسخة ٢٠٠٧م أمام النجم حيث قدم الفريق موسما عالقا بالأذهان.

مبديا فخره بالسنوات الأربع التي قضاها في الهلال حيث تعتبر من أجمل ذكرياته في التدريب.