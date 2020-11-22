التعايشي: قيادة الدّرّاجة الهوائية يسهم في حماية البيئة ويُقلِّل من خطر الإصابة بأمراض ضغط الدم

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إنّ قيادة الدّرّاجة الهوائية يسهم بشكل كبير في حماية البيئة وله فوائد جمّة على الصحة العامة للإنسان، مشيراً إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والكولسترول.

وقال التعايشي اليوم في تصريح عقب وصوله مكتبه بالقصر الجمهوري على ظهر دراجته الهوائية الخاصة “إن الدّرّاجة يمكنها أن تكون وسيلة من وسائل المواصلات الآمنة والمفيدة للصحة والصديقة للبيئة”. وأشار التعايشي إلى أنّ ثقافة استخدام وقيادة الدّرّاجات يجب أن تحمي بسَن القوانين ووضع السياسات المُنظّمة لها حتى تصبح واحدةً من العادات الاجتماعية الإيجابية لارتباط المجتمع السوداني بهذه الممارسة منذ أمد بعيد. وأعلن عن مُبادرة ستنطلق قريباً بالشراكة مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وشرطة المرور والمُؤسّسات العاملة في مجالات البنى التحتية بشأن وضع سياسات تُعزِّز ثقافة قيادة واستخدام الدّرّاجة. وحث التعايشي شركات الاتصالات بتبني فكرة استيراد دَرّاجات هوائية معفاة من الرسوم الجمركية وتقوم الشركات بتمليكها للمواطنين والطلاب والعاملين، بحيث يتم خصم قيمتها من رسوم اشتراكات الإنترنت ووضع شعار الشركة المعنية على الدّرّاجة ويصبح ذلك بمثابة إعلان للشركة.